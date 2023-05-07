Джикия ответил на вопрос о судействе матча «Зенит» - «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий по поводу судейства в матче с «Зенитом», который команда проиграла (2:3).

«К сожалению, судейство не комментирую. И будем придерживаться этого. Почему к сожалению? Потому что изначально для себя решил, что не буду этого делать.

Есть специальные люди, которые проверят все эти моменты и примут решение. Что тут скажешь?» - высказался Джикия в беседе с журналистами.

В поле на матче «Зенит» - «Спартак» работала бригада Павла Кукуяна. В качестве ВАР трудился Сергей Иванов.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 13 мая, - против «Химок» на поле соперника.

Матч «Зенит» - «Спартак» может завершиться судейским скандалом