Известная лыжница Вероника Степанова отреагировала на чемпионство «Зенита». Девушка опубликовала в «Телеграме» фотографию со снятой футболкой питерского клуба со своей фамилией.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд. Питерцы стали недосягаемыми на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги после воскресной победы в тяжёлом матче против «Спартака» - 3:2.

«Зенит» теперь является десятикратным чемпионом России и СССР. Питерцы уже добавили вторую звезду на свою эмблему – изменения были произведены на страничках клуба в социальных сетях.