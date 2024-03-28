Мостовой: «Для меня Тедеско как был непонятно кем, так и остался»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой отреагировал на слова Доменико Тедеско. Бывший тренер «Спартака» рассказал о том, что в России ему пожали бы руку, поскольку уважают.

«Кто ему пожмёт руку? Может, какие-то единицы скажут ему: «Молодец». Но зачем он говорит это сейчас?» - вопрошает Мостовой. Он отметил, что слова Тедеско выглядят смешными.

«Для меня Тедеско как был непонятно кем, так и остался. Скачущий по бровке нефутбольный человек», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Мостовой добавил, что если бы Тедеско или Абаскаля – нынешнего рулевого «Спартака» – поставить тренером в условный «Факел», то там они бы ничего не добились.

Отметим, что сейчас Доменико Тедеско тренирует национальную сборную Бельгии.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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