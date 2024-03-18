Гранат: «Черчесов сможет навести порядок в «Спартаке»

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат поделился комментарием о возможном назначении Станислава Черчесова на должность наставника «Спартака».

«Я разделяю мнение, что Станислав Саламович сможет навести порядок в «Спартаке», если его все-таки рано или поздно назначат», — приводит слова Граната Legalbet.

Экс-футболист заявил, что работал с Черчесовым, отметив, что за счет своей строгости он смог бы наладить дисциплину в «Спартаке».

На данный момент главным тренером «красно-белых» является испанский специалист Гильермо Абаскаль. После 20 туров команда занимает шестое место в РПЛ, набрав 31 очко.