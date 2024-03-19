Ефимова — о Промесе: «Все могут ошибаться»

Известная российская пловчиха Юлия Ефимова высказалась о задержании нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

Напомним, в будущем нидерландский футболист рискует быть экстрадирован на родину, где ранее он был приговорён к тюремному заключению.

«Все ведь живые люди, все могут ошибаться. Главное — взяться за голову в нужное время», — цитирует Ефимову «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Контракт вингера с российским клубом рассчитан до середины 2025 года.

Свой ближайший матч «красно-белые», занимающие сейчас шестое место в турнирной таблице РПЛ, проведут 30 марта против «Урала».