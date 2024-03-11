Абаскаль остаётся до матча с «Оренбургом», но в шорт-листе «Спартака» есть четыре тренера

Стали известны итоги совещания московского «Спартака».

По информации «РБК-Спорт», руководство приняло решение оставить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера как минимум до кубковой игры с «Оренбургом», при этом в клубе уже сформирован список из четырех кандидатов на замену испанцу. Сообщается, что в шорт-листе есть только один российский специалист — Станислав Черчесов, чьи шансы оцениваются крайне низко.

Источник отмечает, что два кандидата предложены спортивным директором Томашем Амаралом — один из них португалец. Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич и наставник «Ростова» Валерий Карпин пока не рассматриваются в «Спартаке».

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 31 очко.