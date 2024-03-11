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Абаскаль остаётся до матча с «Оренбургом», но в шорт-листе «Спартака» есть четыре тренера

11 Марта 2024 • 21:43 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Стали известны итоги совещания московского «Спартака».

По информации «РБК-Спорт», руководство приняло решение оставить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера как минимум до кубковой игры с «Оренбургом», при этом в клубе уже сформирован список из четырех кандидатов на замену испанцу. Сообщается, что в шорт-листе есть только один российский специалист — Станислав Черчесов, чьи шансы оцениваются крайне низко.

Источник отмечает, что два кандидата предложены спортивным директором Томашем Амаралом — один из них португалец. Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич и наставник «Ростова» Валерий Карпин пока не рассматриваются в «Спартаке».

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 31 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Краснодар Валерий Карпин Станислав Черчесов Владимир Ивич Гильермо Абаскаль Томаш Амарал ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
11 Марта 2024 в 22:12
ай тока лысый-фезрук.. и тока он смогет шо шпартаком.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
11 Марта 2024 в 22:20
да тама ни хто ни смагёт..)) эта фсиравно што на гильЁтину гааву сунуть..)) знаишь жы как гаварят..)) пачиму на плошади занимаца сексам нильзя..патамушта очинь многа саветчикаф..))
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