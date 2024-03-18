Тарпищев: «Абаскаль — не тренер»

Глава российской федерации тенниса и поклонник «Спартака» Шамиль Тарпищев высказался о главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль — не тренер. Еще не тренер. Он действует так, как ему кажется, опыта у него нет. Ясно, что давно надо было его менять», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

По мнению специалиста, Абаскаль не является хорошим психологом, ведь у «Спартака» нет командного духа.

На данный момент столичный клуб располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 31 зачетный балл.

В конце марта «Спартак» примет на своем поле «Урал» в рамках 22-го тура РПЛ.