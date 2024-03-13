Нигматуллин: «Если сейчас Ивича возьмёт «Спартак», то это будет нелепо»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном назначении бывшего наставника «Краснодара» Владимира Ивича в «Спартак».

«Если сейчас его возьмет «Спартак», то это будет нелепо. Человек только вылетел, сразу его подбирать — не знаю, насколько это правильно», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

При этом эксперт отметил, что в осеннем отрезке сезона Ивич проделал хорошую работу с кубанским клубом.

Напомним, сербский специалист находился у руля «Краснодара» с января прошлого года. В минувшем розыгрыше Кубка России «быки» добрались до финала, в котором проиграли ЦСКА. В 2024 году команда провела три матча, в которых потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.