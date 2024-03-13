Погребняк считает, что «Ростов» не отпустит Карпина в «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Павел Погребняк поделился мнением о том, кто сейчас может заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Карпин? А кто Валеру сейчас из «Ростова» отпустит? Черчесов? Мне понравилось высказывание Заремы про «поставить колеса от «Тойоты» на «Жигули», — цитирует Погребняка «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что после матча с «Оренбургом» Гильермо Абаскаль будет уволен с поста главного тренера «Спартака».

Ответная игра 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ пройдет завтра, 14 марта. Старт поединка запланирован на 18:00 по столичному времени.