Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сатисфакция»: юрист — об аресте форварда «Спартака» Промеса

13 Марта 2024 • 23:57 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Антон Смирнов, футбольный юрист, прокомментировал информацию об аресте футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса.

Игрок был задержан в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. На данный момент идёт работа над экстрадицией форварда.

«Вся эта история — чистой воды сатисфакция. В том числе и для «Спартака», который, кстати, не так уж и сильно, думаю, расстроен», — написал специалист в своём телеграм-канале.

Напомним, что ранее нидерландский суд приговорил Промеса к 7,5 года лишения свободы за контрабанду крупной партии запрещённых веществ и нападение на одного из родственников. Затем Квинси был задержан в аэропорту Дубая из-за устроенного им ДТП.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Квинси Промес ещё теги

Новости по матчу

13 Марта
23:17
Мележиков — об аресте Промеса: «Я уверен, что ДТП было придумано»
21:31
Президент «Урала» ответил на вопрос о возможном увольнении Ганчаренко 2
20:22
Рябчук: После конкуренции с Марсело меня тяжело чем-то напугать
20:07
Рябчук — о Португалии: «Когда дети только начинают ходить, в их жизни сразу появляется мяч»
19:44
Рябчук рассказал, с кем больше всех общается в «Спартаке»
19:39
Рябчук: «Приятно удивил уровень стадионов в России»
19:27
Рябчук: «Понимаю, что мог проявить себя лучше»
19:18
Борис Игнатьев высказался о возможном обмене тренерами между «Спартаком» и «Краснодаром»
17:35
Стало известно, кто предлагал услуги Ивича «Спартаку»
16:39
Деменко: «При Абаскале мы видим в «Спартаке» только какие-то проблемы и интриги»
16:34
Червиченко заявил, что «Спартаку» нужно быстрее хватать Ивича
15:38
Маклаков: «С удовольствием попрощался бы с Абаскалем как можно быстрее»
15:22
Гладилин считает, что Ивич подойдёт «Спартаку»
15:05
«Поэтому «Спартак» ничего не выигрывает»: Балахнин высказался о скандалах в команде
14:39
Журналист из Браги прокомментировал возможное назначение Жорже в «Спартак»
14:29
Нигматуллин: «Если сейчас Ивича возьмёт «Спартак», то это будет нелепо»
14:23
Медведев — о ситуации с Промесом: «По счастью, я не на месте руководителей «Спартака»
14:18
Давыдов: «Никакого Ивича в «Спартаке» не надо» 1
14:08
Погребняк считает, что «Ростов» не отпустит Карпина в «Спартак»
14:02
Тарханов: «Спартак» — чисто российская команда, и тренер должен быть российский»
14:02
Погребняк: «Не думаю, что Абаскаль задержится в «Спартаке»
12 Марта
21:10
Булыкин: Ивич — не уровень «Спартака»
20:41
Ивич отреагировал на информацию о возможном уходе из «Краснодара» в «Спартак»
20:20
Агент Бенитеса ответил, готов ли тренер возглавить «Спартак»
20:11
Рианчо: Если «Спартак» подпишет Бенитеса, это будет отлично для клуба
18:46
Гурцкая отреагировал на информацию, что убеждает «Спартак» назначить Ивича
17:43
Гранат — об Абаскале: «Не бывает дыма без огня, потому что «Спартак» показывает неудовлетворительный результат»
16:26
Генич: «Спартак» потратил 50 миллионов и идёт шестым, ЦСКА не потратил ничего, а находится выше в таблице
16:21
Булыкин поделился мнением, стоит ли «Спартаку» увольнять Абаскаля
16:19
Генич назвал вбросом информацию о возможном приходе Ивича в «Спартак»
16:11
Генич рассказал, при каком условии Карпин вернётся в «Спартак» и бросит перчатку «Зениту»
16:04
Генич: «Черчесов хочет работать в «Спартаке»
15:13
Игнатьев считает, что за поражение от «Факела» игрокам «Спартака» надо спрашивать с себя
14:16
Камоцци: «Ивич сто процентов лучше Абаскаля, это хороший вариант для «Спартака»
13:53
Широков: «Возможно, очищение лучшей лигой мира поможет «Уралу»
13:12
Широков рассказал, чего не хватает Зиньковскому 1
10:47
Агент Виллаша-Боаша предположил, может ли тренер оказаться в «Спартаке»
09:27
Парфёнов — о «Спартаке»: «Из-за отсутствия Промеса нельзя проигрывать «Факелу»
11 Марта
21:43
Абаскаль остаётся до матча с «Оренбургом», но в шорт-листе «Спартака» есть четыре тренера 5
20:00
Гранат: «Спартаку» пора пригласить Мостового 3
19:23
Медведев: «Спартак» — народная команда? Пускай доказывают» 4
18:36
Осинькин отреагировал на информацию о возможном назначении в «Спартак»
18:28
Давыдов: «Спартаку» очень не хватает Промеса
18:19
В «Спартаке» хотят видеть Осинькина
16:56
Салихова: «Ивич не подходит «Спартаку» по стилю»
16:39
Давыдов — о будущем тренере «Спартака»: «Только Карпин или Черчесов»
16:02
Ноздрин поддержал идею замены Абаскаля на Черчесова
15:32
Николич готов возглавить «Спартак» 1
15:23
Черчесов или Ивич: Мостовой выбрал нового тренера для «Спартака»
14:39
Петржела посоветовал «Спартаку» назначить новым главным тренером команды Кержакова
14:15
Камоцци: «Стиль Черчесова — не лучший вариант для «Спартака»
14:14
Червиченко: «Не уверен, что «Спартак» добьётся каких то результатов с Черчесовым»
14:03
Рианчо заявил, что сейчас не готов возглавить «Спартак» вместо Абаскаля
13:12
Гладилин считает, что Ташуев мог бы сменить Абаскаля в «Спартаке»
11:54
Шикунов: «Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»
11:44
Радимов: «Факел» по делу выиграл у «Спартака»
11:33
Кузьмичёв: «Смена тренера «Спартаку» нужна сейчас»
09:47
Посредники предлагают Ивича «Спартаку», но у Амарала в приоритете другие тренеры 1
09:34
Кузьмичёв считает, что «Спартаку» не следует назначать Черчесова вместо Абаскаля
09:13
Кузьмичёв: «Выход Джикии в матче с «Факелом» нужен был, чтобы насытить линию атаки»
10 Марта
16:50
Селюк назвал виновника неудачных выступлений «Урала»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро ​Беллингем обратился к фанатам «Реала» ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
13 Марта
23:57 · Россия. Премьер-лига
«Сатисфакция»: юрист — об аресте форварда «Спартака» Промеса
23:40 · Россия. Премьер-лига
Личка — об увольнении Ивича из «Краснодара»: «Большой сюрприз»
23:32 · Россия. Премьер-лига
Якубко сомневается в том, что Промес вернётся на футбольное поле
23:29 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — о Промесе: «Преступник должен сидеть в тюрьме»
23:26 · Россия. Премьер-лига
Панков: «Мурад Мусаев возглавил «Краснодар»
23:17 · Россия. Премьер-лига
Мележиков — об аресте Промеса: «Я уверен, что ДТП было придумано»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Новичка «Зенита» Нино не пугает плотный график матчей
23:00 · Россия. Премьер-лига
Адвокат Добровинский – о Промесе: «Это конечная станция, теперь его экстрадируют»
22:55 · Кубок России
«Игра точно будет сумасшедшая»: Мор — о матче «Спартак» — «Оренбург» в Кубке России
22:53 · Кубок России
Каштанов: «У «Урала» печальная турнирная ситуация, и мы пытаемся ее исправить» эксклюзив
22:48 · Кубок России
Личка: «Надо продолжать, у нас еще один шанс в Кубке есть»
22:41 · Кубок России
Семак: «Педро будет приносить пользу команде, несомненно»
22:34 · Кубок России
Семак: «Забей мы ещё один мяч, конечно, была бы концовка спокойнее гораздо» 2
22:30 · Кубок России
Кассьерра: «В первом тайме мы могли забить гораздо больше, чем два мяча»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Прокуратура Нидерландов выпустила заявление об аресте Промеса 2 официально
Все новости
Рекомендуем