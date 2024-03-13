«Сатисфакция»: юрист — об аресте форварда «Спартака» Промеса

Антон Смирнов, футбольный юрист, прокомментировал информацию об аресте футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса.

Игрок был задержан в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. На данный момент идёт работа над экстрадицией форварда.

«Вся эта история — чистой воды сатисфакция. В том числе и для «Спартака», который, кстати, не так уж и сильно, думаю, расстроен», — написал специалист в своём телеграм-канале.

Напомним, что ранее нидерландский суд приговорил Промеса к 7,5 года лишения свободы за контрабанду крупной партии запрещённых веществ и нападение на одного из родственников. Затем Квинси был задержан в аэропорту Дубая из-за устроенного им ДТП.