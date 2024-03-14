Шишкин вспомнил, как Черчесов шутил на тренировках «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин рассказал о работе со Станиславом Черчесовым, когда специалист возглавлял московский клуб.

«На тренировке не хватало одного вратаря. В рамку встал Стауче — и давай тащить, один удар, второй! Все такие: «Вау, ничего себе!» А Саламыч говорит: «Смотрите, какой Гинтарас! А он подо мной сколько лет сидел. А представляете, в какой я тогда форме?» — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что воспитанник «красно-белых» Шишкин выступал за москвичей с 2004 по 2010 год. Что касается Черчесова, то он руководил командой с 2007 по 2008 год. Также в «Спартаке» он занимал должность спортивного директора.

«Спартак» после 20 туров в чемпионате России находится на шестой позиции турнирной таблицы. Коллектив Гильермо Абаскаля заработал 31 балл.