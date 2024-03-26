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Три матча ближайшего тура РПЛ покажет «Матч ТВ»

26 Марта 2024 • 11:28 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
29.03 19:30

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире три матча 22-го тура чемпионата России по футболу:

- «Балтика» – «Пари НН», стартовый свисток прозвучит в субботу, 30 марта 2024 года, в 17:30 мск;

- «Рубин» – «Ахмат», матч начнётся в воскресенье, 31 марта 2024 года, в 16:30 по московскому времени;

- «Локомотив» – «Краснодар», встреча начнётся в 19:30 мск в ближайшее воскресенье.

Напомним, что 22-й тур начнётся в пятницу, 29 марта, матчем «Динамо» – «Ростов», начало встречи в 19:30 мск.

Не пропустите прямые трансляции всех матчей РПЛ на нашем спортивном портале.  


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РПЛ Матч ТВ

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