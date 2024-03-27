«Соболев напоминает лишь тень себя прежнего» — Борис Игнатьев

Российский тренер Борис Игнатьев высказался об игре форварда московского «Спартака» Александра Соболева.

Как считает эксперт, сейчас атака «Спартака» находится в кризисе, но понятно, что сказывается потеря Квинси Промеса.

«Но куда исчез Соболев? Саша напоминает лишь тень себя прежнего, хотя он может показывать высокий уровень игры. Его форма далека от идеала», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет шесть голевых передач.

После 20 туров «Спартак» находится на шестом месте в РПЛ, набрав 31 очко.