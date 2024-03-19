Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес снова может стать участником уголовного дела.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 32-летний нидерландский футболист задолжал в России налоговой 400 тысяч рублей. Источник отмечает, что Промес не может оплатить налог, так как находится в тюрьме ОАЭ.

Сообщается, что по этой причине на Промеса может быть заведено уголовное дело, в ходе которого Россия потребует у ОАЭ экстрадиции игрока. Таким образом, Промес может вернуться в Россию и избежать тюремного заключения в Нидерландах.

Напомним, после окончания зимних сборов в Дубае Промес не смог вместе со «Спартаком» вылететь в Россию, потому что был задержан местной полицией.