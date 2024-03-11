Радимов: «Факел» по делу выиграл у «Спартака»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о победе «Факела» над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, команда из Воронежа одержала заслуженную победу, порадовав своих болельщиков, присутствовавших вчера на стадионе.

«Факелу» честь и хвала за всё, что он делает. С приходом Сергея Ташуева на пост главного тренера команда встрепенулась. Они по делу выиграли у «Спартака», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Эта победа позволила «Факелу» набрать 25 очков и закрепиться на 11-м месте в турнирной таблице. «Спартак», в свою очередь, опустился на шестую строчку. В активе «красно-белых» сейчас 31 балл.