Чернов: «Спартак» всегда бьётся за первое место

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, какое место по итогам сезона станет удовлетворительным результатом для команды.

«Спартак» всегда только за одно место бьётся. Разве нет?! Разумеется, за первое место», - цитирует Чернова Sport24.

Напомним, что в субботу «Спартак» потерял очки, сыграв вничью с «Уралом» на своём поле - 0:0. На текущую минуту команда Гильермо Абаскаля располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Добавим, что в последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017 под руководством Массимо Карреры.