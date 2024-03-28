Бушманов сомневается, что Черышев может помочь «Спартаку»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказал мнение, сможет ли нападающий «Венеции» Денис Черышев усилить столичный клуб.

Эксперт признался, что давно не видел в деле Черышева, поэтому не может утверждать, готов ли игрок к РПЛ.

«У него есть определенный класс. Черышев много лет играл в Испании, но вряд ли он сейчас поможет «Спартаку», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

33-летний Черышев выступает за «Венецию» с августа 2022 года. За это время он появился на поле в 33 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором двух ассистов.

Действующий контракт Черышева с «Венецией» истекает предстоящим летом. Ранее стало известно, что клуб не будет продлевать соглашение с россиянином.