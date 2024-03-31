Абаскаль не давал указаний по вратарям «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не давал никаких указаний по поводу вратарей на следующий сезон. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». По нашим данным, вопрос с вратарями команды будут решать другие люди.

Напомним, что в субботу «Спартак» не смог обыграть на своём поле «Урал» - матч двадцать второго тура чемпионата России завершился вничью со счётом 0:0. На текущий момент команда Гильермо Абаскаля располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в среду, 3 апреля, - против «Зенита» в Кубке России.