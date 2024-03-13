Рябчук — о Португалии: «Когда дети только начинают ходить, в их жизни сразу появляется мяч»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук, который был в академии «Порту», ответил на вопрос о том, почему Португалия является футбольной страной.

Игрок отметил, что это маленькая страна, но культура футбола в ней очень развита.

— Когда дети только начинают ходить, в их жизни сразу появляется мяч. Помню себя в маленьком возрасте: я играл с утра и до вечера, — приводит слова Рябчука пресс-служба «красно-белых».

В текущем сезоне 26-летний Рябчук принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых не отметился забитыми мячами, но записал на свой счет одну голевую передачу.

После 20 туров «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.