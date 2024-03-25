Угальде: «Абаскаль проделывает хорошую работу»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста наставника команды.

«Абаскаль — наш тренер. Он проделывает хорошую работу. Мы вместе славно поработали перед рестартом чемпионата», — приводит слова Угальде Metaratings.

Футболист отметил, что сейчас «Спартак» в хорошей форме, а разговоры и критика будут всегда.

Ранее появилась информация, что руководство «красно-белых» продолжает искать нового тренера.

После 20 сыгранных матчей «Спартак» находится на шестой строчке в чемпионате России, имея в своей копилке 31 зачетный балл.