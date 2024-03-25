Ивич отреагировал на слухи о своём возможном назначении в «Спартак»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич отреагировал на слухи, связывающее его со «Спартаком».

«Спартак»? Сейчас я в Греции, отдыхаю с семьёй. Взял ли я паузу до лета? Посмотрим», — цитирует Ивича «РБ Спорт».

Напомним, Ивич был отправлен в отставку с поста наставника «Краснодара» 13 марта после вылета «быков» из Кубка России. Напомним, в 1/4 финала турнира (Пути регионов) южане уступили «Химкам» (0:2).

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, опережая шестой «Спартак» на восемь очков. До конца сезона командам осталось провести по 10 матчей.