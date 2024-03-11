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Кузьмичёв считает, что «Спартаку» не следует назначать Черчесова вместо Абаскаля

11 Марта 2024 • 09:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв назвал тренера, который мог бы сменить Гильермо Абаскаля на посту наставника «Спартака».

Напомним, вчера, 10 марта, «Спартак» потерпел домашнее поражение от воронежского «Факела» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 0:2.

Кузьмичёв считает, что возможным преемником Абаскаля в «Спартаке» может стать бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Из тех, кто свободен, наверное, реально рассматривается только Станислав Саламович (Черчесов). Но если говорить стратегически, то это не тот тренер», — цитирует Кузьмичёва Metaratings.

Ранее сообщалось, что возглавить «Спартак» может нынешний наставник «Краснодара» Владимир Ивич.

После 20 туров РПЛ «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Владимир Кузьмичёв Гильермо Абаскаль ещё теги

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