Кузьмичёв считает, что «Спартаку» не следует назначать Черчесова вместо Абаскаля

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв назвал тренера, который мог бы сменить Гильермо Абаскаля на посту наставника «Спартака».

Напомним, вчера, 10 марта, «Спартак» потерпел домашнее поражение от воронежского «Факела» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 0:2.

Кузьмичёв считает, что возможным преемником Абаскаля в «Спартаке» может стать бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Из тех, кто свободен, наверное, реально рассматривается только Станислав Саламович (Черчесов). Но если говорить стратегически, то это не тот тренер», — цитирует Кузьмичёва Metaratings.

Ранее сообщалось, что возглавить «Спартак» может нынешний наставник «Краснодара» Владимир Ивич.

После 20 туров РПЛ «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.