Президент «Урала»: Игроки в матче со «Спартаком» вышли и доказали, что они мужики

Футболисты «Урала» доказали на поле в матче 22-го тура чемпионата России, что они являются мужчинами. Об этом заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Напомним, встреча, прошедшая на «Лукойл-Арене», завершилась нулевой ничьёй.

- После заключительного матча на сборах у нас с игроками был серьезный разговор. Они сегодня вышли и доказали, что они мужики, что они могут, - передаёт слова Иванова «Матч ТВ».

Отметим, что «Урал» не проигрывает в очных противостояниях со «Спартаком» пять матчей подряд. В предыдущих четырёх встречах «Урал» одержал две победы и дважды сыграл вничью.

Екатеринбургский клуб занимает 13-ю строчку в турнирной таблице с 20 зачётными баллами.