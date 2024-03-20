«Честно, я обалдел от такой формулировки»: Первак спросил у руководителя «Спартака», зачем продлили контракт с Абаскалем

Известный функционер Юрий Первак рассказал о диалоге с одним из руководителей «Спартака» по поводу главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Я спросил одного из них: «Зачем год назад продлили контракт с Абаскалем, да еще подняли ему зарплату почти в два раза?» «Он хороший парень», — прозвучало в ответ. Честно, я обалдел от такой формулировки», — цитирует Первака издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, испанский специалист находится у руля «красно-белых» с лета 2022 года. В текущем сезоне команда идет на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 31 очко.

Действующий трудовой договор Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.

Первак заявил, что после ухода Федуна в «Спартаке» стало хуже