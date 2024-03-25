Гладилин поддержал возможную отставку Абаскаля

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможное увольнение Гильермо Абаскаля с должности наставника столичного коллектива.

«Если «Спартак» отправит Абаскаля в отставку и сменит тренера, это будет логичное и правильное решение», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Как считает эксперт, с таким тренером, который не дает результат, у команды не будет перспектив, поэтому нужно расторгнуть трудовой договор с Абаскалем.

По итогам 20 туров «красно-белые» находятся на шестой строчке в чемпионате России, имея на своем счету 31 зачетный балл.

30 марта «Спартак» примет на своем поле «Урал». Начало матча запланировано на 19:00 по мск.