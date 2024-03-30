Гладилин: Даже Абаскаль не может объяснить неудачи «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о результате матча между «красно-белыми» и «Уралом».

Напомним, поединок 22-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 0:0.

По мнению эксперта, ничья является для «Урала» положительным результатом, но для «Спартака» это неудачная игра.

«В чем причина? Я так понял, что даже Абаскаль этого объяснить не может», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» идет на пятой строчке в чемпионате России. За 21 матч подопечные Гильермо Абаскаля набрали 32 очка.

В 23-м туре РПЛ «Спартаку» предстоит встретиться на выезде с «Динамо».