Генич назвал вбросом информацию о возможном приходе Ивича в «Спартак»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился комментарием о возможном назначении главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича на пост наставника «Спартака».

Ранее в СМИ появилась информация, что посредники предложили услуги тренера «красно-белым».

«Ивич не перейдет в «Спартак» сейчас — это вброс. Да, Ивичем не очень довольны в «Краснодаре», его игра не подходит клубу, но сейчас его не снимут», — цитирует Генича «Матч ТВ».

По мнению эксперта, сам Ивич не захочет покидать «Краснодар» прямо сейчас, но такой вариант возможен после окончания сезона.

По итогам 20 сыгранных туров «Краснодар» располагается на второй позиции в турнирной таблице, а «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля идет шестым.