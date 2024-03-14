Непомнящий: «Спартак» с хорошим составом топчется на месте»

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля на посту рулевого московского «Спартака».

По мнению эксперта, «красно-белым» уже давно нужно принять решение.

— Команда с хорошим составом топчется на месте, не прибавляет, никуда не двигается. Не понимаю критериев клуба по назначению специалистов, — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что предстоящий матч «Спартака» с «Оренбургом» станет последним для Абаскаля у руля команды. На данный момент в шорт-листе «красно-белых» есть четыре кандидата, но решение пока не принято.

Четвертьфинальная игра Кубка России Пути РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет 14 марта. Старт поединка запланирован на 18:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.