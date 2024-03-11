Шикунов: «Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на информацию о том, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль в скором времени может покинуть московский клуб.

Ранее сообщалось, что кандидатами на пост наставника «Спартака» являются Владимир Ивич, Станислав Черчесов и Валерий Карпин.

«Пусть руководство решает, кого назначать. Абаскаль не справляется со своими обязанностями. Это уже всем давно понятно. Он не соответствует уровню «Спартака», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.