Кузьмичёв: «Смена тренера «Спартаку» нужна сейчас»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о поражении «красно-белых» в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

По мнению эксперта, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не справляется со своими обязанностями и должен срочно покинуть клуб. Кузьмичёв отметил, что вместе с испанским наставником «красно-белые» не смогут бороться за тройку призёров.

«Смена тренера нужна сейчас, потому что впереди пауза на сборную. У нового тренера будет хоть какое-то время познакомиться с командой», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартаку» интересен главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин.

В 20 турах РПЛ «Спартак» набрал 31 очко, расположившись на шестом месте в турнирной таблице. От тройки лидеров «красно-белые» сейчас отстают на семь очков.