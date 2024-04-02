Генич: «Абаскалю немного осталось в «Спартаке»

Футбольный Комментатор Константин Генич отреагировал на слова наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Перед игрой 22-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0) испанец заявил, что состав на матч ему помогает определять бог.

По мнению эксперта, Абаскаль не является самым эпатажным тренером «Спартака», ведь были Валерий Карпин и Унаи Эмери.

«На мой взгляд, тренер «Спартака» так себя вести не должен. Думаю, ему немного осталось в «Спартаке». Он тоже это понимает, вот и хочет оставить след такими высказываниями», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 32 балла после 21 матча.