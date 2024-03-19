Тихонов: «Промес — огромная потеря, но он сам виноват»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации нападающего столичного коллектива Квинси Промеса.

«Квинси — огромная потеря. Но он сам виноват. Убеждать с места аварии… Не думаю, что руководство «Спартака» не знало о возможных последствиях», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

На данный момент нидерландский футболист находится под стражей в ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан по просьбе Нидерландов, которые теперь хотят добиться экстрадиции игрока на родину, где он осужден на 7,5 лет.

В сезоне-2023/24 Промес принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил восемь голов и оформил восемь результативных передач.