Гладилин считает, что Ташуев мог бы сменить Абаскаля в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, кто мог бы возглавить «красно-белых» вместо Гильермо Абаскаля.

Напомним, после поражения «Спартака» от «Факела» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ в СМИ появились слухи о том, что Абаскаль может покинуть московский клуб. Среди возможных преемников испанца называются Владимир Ивич, Станислав Черчесов и Валерий Карпин.

По мнению Гладилина, руководству «Спартака» не стоит зацикливаться на вышеупомянутых специалистах.

«Не надо приглашать иностранцев. Можно рассмотреть кандидатуры Ташуева, Осинькина. Тот же Карпин уже давно себя проявил, есть Аленичев с Титовым. Тот же Юран уже давно созрел для хорошей команды», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.