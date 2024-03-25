Агент: «Думаю, «Спартак» следил за Гурбановым»

Агент Рамил Адигезалов высказался о возможном интересе «Спартака» к главному тренеру «Карабаха» Гурбану Гурбанову.

Агент заявил, что «Карабах» вместе с Гурбановым провел отличный сезон и неплохо проявил себя в еврокубках.

«Думаю, многие клубы обратили на него внимание. Были разговоры о «Лацио», чемпионате Турции. Думаю, что и «Спартак» следил за ним», — приводит слова Адигезалова Legalbet.

На данный момент главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль. Под руководством испанского специалиста «красно-белый» коллектив находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 31 очко после 20 туров.