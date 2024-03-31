Белоголовцев: «У Абаскаля паника»

Известный актёр Сергей Белоголовцев, являющийся фанатом «Спартака», высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале. Перед игрой против «Урала» испанец сказал, что состав на игру ему подсказывает бог.

По мнению Белоголовцева, Абаскаль растерял уверенность и не знает, что ему говорить. Кроме того, актёр считает, что футболисты «Спартака» не понимают, что им делать на футбольном поле.

«Я смотрел кусочек пресс-конференции, мне кажется, у него в глазах абсолютное отсутствие мыслей, у него паника. Переводчик что-то лопочет, но мне кажется, ему самому не очень удобно всё это говорить», - цитирует Белоголовцева Metaratings.

Напомним, что в трёх весенних матчах чемпионата России «Спартак» ни разу не смог забить – 0:0, 0:2, 0:0. На текущую минуту команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.