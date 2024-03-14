Лепёхин: «Спартак» показал, что может играть и без Промеса

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

— Ситуация с Промесом, конечно, добавит проблем «Спартаку», но они ведь могут играть и без него, что и показали в матче с «Зенитом», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 32-летний Промес был задержан в ОАЭ по просьбе Нидерландов. В ближайшее время футболист может быть передан на родину, где приговорен с семи с половиной годам лишения свободы.

Стоит сказать, что Промес уже пропустил два последних матча «Спартака», а сегодня, 14 марта, подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Оренбургом» в рамках 1/4 финала Кубка России.

Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, начало которой запланировано на 18:00 по мск.