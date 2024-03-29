Деменко: Матч с «Уралом» не станет для «Спартака» лёгкой прогулкой

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко оценил шансы «красно-белых» в матче 22-го тура чемпионата России с «Уралом».

- В команде прекрасно понимают, что в нынешней ситуации нужна только победа. Однако матч с «Уралом» не станет лёгкой прогулкой. Игра будет тяжёлой, но всё-таки москвичи на данный момент посильнее, - приводит слова Деменко Vprognoze.

Встреча между командой Гильермо Абаскаля и «Уралом» пройдёт завтра, 30 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

Напомним, в матче первого круга между этими командами верх взял «Урал», забив «Спартаку» три гола при двух пропущенных.

Московский коллектив занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 балл. «Урал» же идёт на 13-й строчке, имея в своём активе 19 очков.