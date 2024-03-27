Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что для него значит столичный клуб, воспитанником которого он является.

Игрок сборной России отметил, что «Спартак» является для него большим клубом, который владеет самой большой армией болельщиков в России.

«Я считаю, что «Спартак» — народная команда. Кто‑то может считать по‑другому», - приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Подопечные Гильермо Абаскаля на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, уступая третьей позиции семь очков. В ближайшем туре, 30 марта, они сыграют на «Лукойл Арене» против «Урала».