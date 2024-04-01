Пловчиха Ефимова – о результате «Спартака»: «Ничья лучше, чем поражение»

Известная пловчиха Юлия Ефимова высказалась о ничьей «Спартака» и «Урала» (0:0) в субботнем матче двадцать второго тура чемпионата России. Как известно, Ефимова является поклонницей московского клуба.

Ничью с «Уралом» Ефимова считает хорошим результатом. Пловчиха отметила, что «Спартак» предпринял много попыток забить гол.

«Спартак» был близок к победе, но, к сожалению, не получилось. Однако всё же ничья лучше, чем поражение, поэтому, думаю, всё хорошо», - цитирует Ефимову «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Спартак» занимает шестую позицию в турнирной таблице чемпионата России.