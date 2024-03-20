Transfermarkt лишил Промеса рыночной стоимости

Известный интернет-портал Transfermarkt обнулил рыночную стоимость нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

В редакции Transfermarkt заявили, что Промес вряд ли сыграет в ближайших матчах и пока неизвестно, сможет ли футболист продолжить свою карьеру.

— Отсутствие возможности играть в футбол привело к обнулению рыночной стоимости, — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 32-летний Промес провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и сделал восемь голевых передач.

На данный момент игрок находится под стражей в ОАЭ и может быть передан Нидерландам, где приговорён с 7,5 годам лишения свободы.