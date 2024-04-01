Газзаев: «Спартак» не играл, а мучился»

Известный тренер Валерий Газзаев поделился своими мыслями о матче между «Спартаком» и «Уралом», состоявшемся на выходных. Как известно, команды не смогли забить ни одного гола – ничья 0:0.

«Мне показалось, что команда не играла, а мучилась. Мало интересных ходов. Какое-то напряжение на лицах футболистов. Постоянные забросы на Соболева. Не знаю... Мало идей», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Газзаев добавил, что «Спартаку» определённо не хватает Квинси Промеса в нападении – не только с точки зрения игровых качеств, но и с точки зрения авторитета.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в среду, 3 апреля, - против «Зенита» в Кубке России.