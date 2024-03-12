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Камоцци: «Ивич сто процентов лучше Абаскаля, это хороший вариант для «Спартака»

12 Марта 2024 • 14:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможных изменениях на тренерском мостике московской команды.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль в скором времени покинет клуб, а его место может занять Владимир Ивич, работающий сейчас в «Краснодаре».

«Ивич сто процентов лучше Абаскаля, это был бы хороший вариант для «Спартака». Но я не думаю, что «Краснодар» так легко отпустит его», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Спартак», набравший 31 очко, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. От первого «Зенита» «красно-белые» отстают на девять баллов.
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Спартак Москва Краснодар Владимир Ивич Франко Камоцци Гильермо Абаскаль ещё теги

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