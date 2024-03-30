Угальде – в запасе: «Спартак» объявил состав на матч с «Уралом»

Субботнюю программу двадцать второго тура Российской премьер-лиги будет закрывать матч между «Спартаком» и «Уралом». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль включил в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Пруцев, Бонгонда, Соболев.

Отметим, что нападающий Манфред Угальде начнёт игру в запасе.

Матч между «Спартаком» и «Уралом» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 19:00. Следить за развитием событий на поле «Лукойл Арены» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.