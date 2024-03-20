Мелёшин объяснил, почему уехал из России

Форвард «Динамо» Минск Павел Мелёшин ответил на вопрос, почему не стал переходить из «Спартака» в другой российский клуб.

Напомним, в зимнее трансферное окно 19-летний футболист перебрался в «Динамо» на правах аренды.

«Понимал, что не буду играть там каждый матч по 90 минут. Не видел смысла выходить на 20–30 минут. Поэтому вариант в Белоруссии был более предпочтительный», — приводит слова Мелёшина «Матч ТВ».

В составе «Динамо» Мелёшин принял участие в четырех матчах во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет одну голевую передачу.

Контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.