Зорин назвал Абаскаля харизматичным тренером

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин поделился мнением о главном тренере московской команды Гильермо Абаскале.

«Эмоциональный, харизматичный. У него своя подача требований», — приводит слова Зорина «Чемпионат».

Также Зорин отметил, что не следит за новостями о возможной отставке Абаскаля.

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года, ранее он работал в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе».

После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч московская команда проведёт 30 марта против «Урала».