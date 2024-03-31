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Сёмин объяснил, почему не удивился ничьей «Спартака» с «Уралом»

31 Марта 2024 • 18:47 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Урал

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу результата субботнего матча между «Спартаком» и «Уралом». Как известно, игра на «Лукойл Арене» завершилась без забитых голов – 0:0.

По словам Сёмина, нулевая ничья в игре «Спартака» его не удивила.

«Я не удивлён счёту матча «Спартака» и «Урала». Ганчаренко всегда хорошо играет против «Спартака». Это очень умный тактик, поэтому я думаю, что ничего необычного не случилось», - цитирует Сёмина Metaratings.

Сёмин также отметил тот факт, что в двадцать втором туре все фавориты теряют очки в своих матчах.

Добавим, что «Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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