Зиньковский честно ответил по поводу пенальти в ворота «Урала»

Лучший футболист встречи «Спартак» - «Урал» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Судя по вашему выражению лица, ничьей «Спартак» категорически недоволен?

- Та и есть. Не забили свои моменты и не добыли три очка дома.

- Чего не хватило вам в атаке, чтобы все-таки забить?

- Не знаю, всё просто, наверное. Не было завершающего паса или удара. Было много подходов, но не хватило реализации.

- Был эпизод на линии штрафной, единоборство с Кулаковым, даже на ВАР пристально смотрели. Вы почувствовали, где было столкновение?

- Оно было не на линии, рядом. Не пенальти, я думаю.

- Три матча подряд «Спартак» не может забить в чемпионате. Для «Спартака» это катастрофа, или пока что нет никакой катастрофы?

- Не сказал бы, что катастрофа. Но, конечно, это не тот результат, который мы хотели бы. Будем работать дальше, завершающая часть чемпионата впереди.