Угальде: «Соболев помогает мне становиться лучше»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о конкуренции с нападающим команды Александром Соболевым.

— У нас хорошая конкуренция с Соболевым. Он мне помогает становиться лучше, и я помогаю ему, — приводит слова Угальде Metaratings.

Как считает футболист, конкуренция всегда полезна, ведь она помогает прогрессировать.

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил семь голов и записал на свой счет шесть ассистов. На счету Угальде три выхода на поле в футболке «красно-белых» и ни одного результативного действия.

После 20 туров «Спартак» находится на шестой строчке в чемпионате России, набрав 31 очко.