РПЛ объявила о помощи пострадавшим от теракта – лига перечислит по миллиону за каждый гол в туре

Российская премьер-лига и компания Winline помогут семьям погибших и пострадавшим в результате ужасного теракта, совершённого на прошлой неделе в Подмосковье. РПЛ перечислит в Российский красный крест по миллиону рублей за каждый гол, который будет забит в матчах ближайшего, двадцать второго тура.

«Голы могут помогать в самые тяжёлые моменты, а не только приносить радость», - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Матчи двадцать второго тура Российской премьер-лиги пройдут 29, 30 и 31 марта. На текущий момент первое место в турнирной таблице занимает питерский «Зенит».