Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РПЛ объявила о помощи пострадавшим от теракта – лига перечислит по миллиону за каждый гол в туре

28 Марта 2024 • 18:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
29.03 19:30

Российская премьер-лига и компания Winline помогут семьям погибших и пострадавшим в результате ужасного теракта, совершённого на прошлой неделе в Подмосковье. РПЛ перечислит в Российский красный крест по миллиону рублей за каждый гол, который будет забит в матчах ближайшего, двадцать второго тура.

«Голы могут помогать в самые тяжёлые моменты, а не только приносить радость», - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Матчи двадцать второго тура Российской премьер-лиги пройдут 29, 30 и 31 марта. На текущий момент первое место в турнирной таблице занимает питерский «Зенит».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РПЛ

Новости по матчу

Сегодня, 28 Марта
17:53
Нгамалё – в строю «Динамо»
16:26
Орещук: «Не сомневаюсь, что «Динамо» обыграет «Ростов»
16:15
РФС назначил судей на ближайший тур РПЛ
14:35
Точилин: «Смолов ещё может принести пользу «Динамо»
14:21
Дьяков: «Черчесов ждёт хорошего предложения, которое его заинтересует»
11:47
Орещук: «У Тюкавина всё впереди, а Кокорину, что поправлять?»
11:29
Ролан Гусев — о Личке: «Футбол для Марцела на первом плане»
11:07
Балахнин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Ростов»
09:28
Гусев: «Тюкавин — сильнейший футболист в России»
27 Марта
23:24
Семшов: «Динамо» и «Ростов» показывают самый качественный футбол
22:04
Прогноз на точный счёт матча Динамо — Ростов РПЛ — 29 марта 2024
21:38
Колыванов объяснил, почему «Динамо» будет сложно обыграть «Ростов»
21:35
Мор рассказал, в каких чемпионатах заиграл бы Тюкавин
19:46
Ставка и прогноз на матч Динамо — Ростов чемпионата России — 29 марта 2024
19:37
Радимов рассказал, при каком условии «Динамо» может отпустить Тюкавина
16:32
Терёхин: «Ожидаю победы «Динамо» на «Ростовом»
16:00
Терёхин: У «Динамо» есть шансы на чемпионство
15:18
Агент Соу: «Трагические события в России никак не скажутся на возвращении Али»
15:06
Панченко: «Кокорин был талантливее Тюкавина, но на голом таланте далеко не уедешь»
26 Марта
22:03
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо – Ростов чемпионата России – 29 марта 2024
21:48
Защитник «Динамо» Бальбуэна сравнил жизнь в России и Англии
18:49
Белоус назвал фаворита матча «Динамо» – «Ростов»
15:40
Агент Кутицкого: «Думаю, в матче с «Ростовом» Саша будет в заявке»
12:39
Бывший тренер «Динамо» объяснил, почему «Краснодар» посыпался весной
12:10
Кечинов назвал самую непредсказуемую команду среди топ-клубов РПЛ
11:28
Три матча ближайшего тура РПЛ покажет «Матч ТВ»
25 Марта
18:19
«Динамо» сообщило о финансовой помощи жертвам теракта
17:46
Агент высказался о состоянии Комличенко
10:53
Бышовец: «Мне не нравится, как тратят деньги наши футболисты»
24 Марта
23:20
Семшов — о матче «Динамо» - «Ростов»: «Обе команды показывают тот футбол, который любят зрители»
23:13
Радимов: «Если «Динамо» хочет остаться в гонке за золото, нужно выигрывать у «Ростова»
21:16
Рыков рассказал, какое завершение сезона станет идеальным для «Динамо»
16:40
Бальбуэна и Фернандес вернулись в «Динамо» из сборной Парагвая
11:14
Агент Константина Тюкавина высказался о решении игрока стать донором
22 Марта
22:26
Кутицкий вернулся в общую группу «Динамо»
21 Марта
11:52
Танасиевич назвал Адамова самым сложным нападающим, против которого он играл в России
11:40
Танасиевич назвал европейские клубы, в которых мог бы выступать Тюкавин
20 Марта
14:20
Тюкавин стал самым дорогим игроком «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Эндрик выбрал номер в «Реале» Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Стало известно, с кем сыграет Украина на Евро-2024 «Барселона» решила продать известного форварда
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении 24-й тур РПЛ может быть перенесён «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода
Спортивные новости
Плющев удивлен назначением Воробьева в ЦСКА Бывший главный тренер «Авангарда» верит в выход «Локомотива» в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин дал прогноз на исход серии «Спартак» – «Металлург» Кожевников: «Сезон у ЦСКА провальный» Плющев: «Результаты ЦСКА в этом сезоне – нонсенс» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.03.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Ростов Ростов
1.77 3.90 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Марта
19:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, кому бы пригодился Денис Черышев
18:55 · Россия. Премьер-лига
«Шерифу» предлагали кандидатуру Черевченко слухи
18:49 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» 18 лет не обыгрывали дома «Зенит» в рамках РПЛ
18:39 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Игнатов рассказал о своей мечте
18:32 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» купил рекламу на улицах Калининграда, горожане в шоке
18:32 · Россия. Премьер-лига
РПЛ объявила о помощи пострадавшим от теракта – лига перечислит по миллиону за каждый гол в туре
18:28 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: Хотел бы, чтобы мой удар с левой был как у Месси
18:24 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» допускают переговоры с Черышевым
18:09 · Россия. Премьер-лига
Игнатов назвал свои лучшие футбольные качества
17:57 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Мы надеемся дать бой «Зениту»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «Предложение «Оренбурга» Дениса Черышева не устроит»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё – в строю «Динамо»
17:47 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не подпишет Черышева
17:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
Названа лучшая команда Мелбет-Первой лиги по созданным голевым моментам
17:34 · Россия. Премьер-лига
Джикия мог перейти в «Бешикташ»
Все новости
Рекомендуем