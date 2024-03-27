Терёхин: У «Динамо» есть шансы на чемпионство

Бывший игрок московского «Динамо» Олег Терёхин оценил шансы «бело-голубых» в борьбе за золотые медали чемпионата России.

— Я надеюсь, что «Динамо» сможет побороться за титул. В этом сезоне определенно есть шансы на первое место, — приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги «Динамо» провело 20 матчей. В этих играх команда Марцела Лички заработала 38 очков и сейчас располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание столичного клуба от лидирующего «Зенита» составляет два зачетных балла.

Напомним, последний раз «Динамо» выигрывало чемпионский титул в 1976 году.

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